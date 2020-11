Perfume e música pedidos em vida para os funerais

João Queiroz Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Preparar e pagar as cerimónias fúnebres em antecipação continua a ganhar adeptos. Na Servilusa fazem-se em média 100 contratos em vida por ano.

Há quem defina a lista de convidados, escolha a indumentária, o perfume, a maquilhagem, a banda sonora do velório e ter uma reportagem fotográfica e vídeo da cerimónia. Escolhe-se o carro que vai transportar a urna e até se faz um roteiro do cortejo. No Dia de Finados, fomos à descoberta dos pedidos mais inusitados dos portugueses que pagam antecipadamente o seu funeral e o organizam ao detalhe.

São pessoas acima dos 65 anos, que vivem sozinhas, sem familiares próximos ou que "querem poupar a família financeira e emocionalmente, libertá-la de decisões difíceis num momento de tristeza", explica Paulo Moniz Carreira, diretor-geral de negócio da Servilusa.