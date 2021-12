Peritos pedem redução dos dias de isolamento e Governo prepara nova estratégia

Inês Schreck Hoje às 06:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Madeira encurta para cinco dias e DGS deverá anunciar redução ainda esta quinta-feira. Em breve pode haver mais de meio milhão de pessoas isoladas. Peritos e Direita pedem alterações.

A redução do período de isolamento dos infetados com covid está a ser estudada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Governo admite que seria uma boa notícia para o país. Seguindo o caminho dos EUA, a Madeira deu ontem o primeiro passo, reduzindo de dez para cinco o número de dias de isolamento dos infetados assintomáticos e contactos de risco e acabando com a quarentena para quem tem três doses de vacina.