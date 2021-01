Peritos querem fechar escolas mas Governo resiste

Alexandra Inácio Hoje às 07:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Fenprof e FNE defendem regime misto no Secundário, alternando as aulas presenciais com ensino à distância.

A possibilidade de as escolas permanecerem abertas não tem sido consensual no Governo. Apesar de o primeiro-ministro, António Costa, ter garantido que, mesmo num cenário de novo confinamento, os estabelecimentos de ensino não seriam encerrados, houve vários membros do Executivo que, na quarta-feira, durante a reunião do Conselho de Ministros, expressaram as suas reservas, sabe o JN. Principalmente porque recentemente outros países tomaram essa opção.