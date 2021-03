Peritos queriam testes semanais nas escolas e em crianças pequenas

Joana Amorim Hoje às 07:46 Facebook

A nova estratégia de testagem contra a covid-19 na comunidade, concretamente a escolar, ainda está a ser operacionalizada pelo Governo e não foi consensual entre os pares.

O JN sabe que entre os especialistas ouvidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a redação daquela norma havia quem defendesse a testagem semanal e em crianças mais novas.

Segundo o JN apurou, alguns dos peritos envolvidos na redação da referida norma preconizavam a realização de testes a crianças com menos de dez anos de idade em contexto escolar, nomeadamente com recurso a amostra de saliva. Testagem essa que, defendiam, deveria ser feita semanalmente nos concelhos com incidência cumulativa superior a 120 casos a 14 dias por 100 mil habitantes.