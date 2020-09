Personalidades criam associação para discutir principais problemas do país

JN/Agências Hoje às 22:18 Facebook

Várias personalidades, entre as quais o gestor António Costa e Silva e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), criaram uma associação para discutir os principais problemas do país, cuja primeira iniciativa está agendada para 5 de outubro.

De acordo com um comunicado, a associação "Participar Mais" tem como "finalidade" trazer para a "discussão pública os principais problemas que atingem a sociedade portuguesa e a sua comunidade de cidadãos".

Esta associação é composta por 20 personalidades, entre as quais o professor universitário e responsável pela elaboração do Plano de Recuperação Económica do país até 2030, António Costa e Silva, o presidente da CIP, António Saraiva, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o ex-chefe do Estado-Maior da Armada Fernando Melo Gomes.

O antigo secretário de Estado da Defesa Nacional Miguel Anacoreta Correia (CDS-PP) e o antigo deputado centrista José Ribeiro e Castro também integram a lista.

A primeira iniciativa da "Participar Mais" está marcada para 5 de outubro, não tendo ainda sido tornada pública em que consiste.

A apresentação da associação e do manifesto, assim como "o universo de iniciativas que se propõem desencadear" estão agendados para o próximo dia 25, às 15 horas, no Hotel Altis, em Lisboa.