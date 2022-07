Personalidades criam associação para estudar o centralismo

Um grupo composto por mais de 200 cidadãos com ligação a várias áreas sociopolíticas e culturais criou a Associação Círculo de Estudos do Centralismo (ACEC) para fomentar estudos e investigação sobre a organização político-administrativa de Portugal, onde se incluem temas como a descentralização e a regionalização.

A escolha da sede no município raiano de Miranda do Douro "é simbolicamente a representação de todo o Interior de Portugal", justifica o presidente da ACEC, Sebastião Feyo de Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto e atual presidente da Assembleia Municipal do Porto. O presidente da Assembleia Geral da ACEC é o ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva, Miguel Cadilhe, e o vice-presidente da Direção é Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

O presidente da Direção explicou ao JN que a ACEC pretende ser "uma espécie de think thank que promova estudos razoavelmente sólidos que ajudem a tomar decisões fundamentadas", aprofundando "a história do centralismo, as suas causas e os seus efeitos".