Perto de metade do hemiciclo com caras estreantes

São 97 em 230 (42,1%) as caras novas que, na sexta-feira, vão encher o hemiciclo da Assembleia da República. Uma cerimónia a que se seguirá outra, no sábado, com Marcelo Rebelo de Sousa a dar posse ao novo Governo.

A maior parte dos deputados, mais concretamente 129 (56%), são homens, professores, advogados ou juristas. A média de idades nos sete grupos parlamentares que serão constituídos é de 45,1 anos. E é na bancada do PS que se encontram os opostos: o deputado mais jovem e o que tem mais idade.