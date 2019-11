Pesca cresce em Espanha e desce em Portugal por falta de sardinha

Ana Trocado Marques Hoje às 09:10 Facebook

Em dez anos, o volume capturado por barcos portugueses desceu 33%, mas no país vizinho aumentou 18,3%. A culpa da quebra deve-se à aposta na sardinha.

Em dez anos, o peixe apanhado por barcos portugueses desceu 33%. Na vizinha Espanha, os barcos são hoje muito menos, mas as capturas cresceram 18,3%. A culpa, dizem os pescadores nacionais, é da sardinha: a crise nos stocks levou a reduções drásticas na quota e Portugal, excessivamente dependente do apetecido petisco característico dos santos populares, sofreu e muito. Hoje é o Dia Mundial da Pesca e este é o retrato do setor na Península Ibérica.

"A sardinha em Espanha não tem a importância que tem para nós", explica Agostinho Mata, da Propeixe, a cooperativa que tem quase 30 barcos das artes do cerco de Matosinhos.

