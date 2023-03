Pescadores de Sines a Caminha fincam o pé a eólicas no mar

O setor das pescas está contra a implantação de aerogeradores no mar ao longo da costa portuguesa e marcou esta quinta-feira a sua posição na véspera do fim do prazo da consulta pública da proposta preliminar da Direção-Geral dos Recursos Marinhos, Segurança e Vigilância Marítima (DGRM), que designa novas cinco zonas para acolher projetos para produção de energia eólica offshore.



Pescadores de Caminha até Sines estiveram ontem em Viana do Castelo num debate público sobre o tema, com os secretários de Estado do Mar, José Maria Costa, e da Energia e do Clima, Ana Gouveia, e o Diretor Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, José Simão. Acusaram o Governo de conduzir "mal" o processo e manifestaram descontentamento por até agora não terem sido ouvidos e preocupação face ao impacto da ocupação do espaço marítimo pelos parques eólicos na atividade e na segurança alimentar dos portugueses.

"Isto vai matar a vida empresarial. 50% das embarcações de pesca costeira vai deixar de pescar. Vai ser um problema grave", declarou o presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, Manuel Marques, convidado no debate em representação do setor, e que foi várias vezes aplaudido por outros representantes presentes na plateia.

Aquele responsável alertou para a necessidade de se realizar "um estudo aprofundado sobre o que vai acontecer ao setor" e quetinou "quem vai alimentar o país", se as pescas forem afetadas como se prevê.