Pescadores recusam venda de peixe de aquicultura em lota

"Se quiserem pôr o peixe da aquicultura à venda na lota, a pesca sai fora", garante, indignado, Manuel Marques. O presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte (AAPN) dá voz à revolta dos pescadores da região: "peixe do mar e peixe de aquicultura não é a mesma coisa. Não confundam os consumidores!".

Hoje, AAPN, VianaPesca, Apropesca - Organização de Produtores da Pesca Artesanal e Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte reuniram na Póvoa de Varzim. As organizações de produtores vão, agora, fazer chegar o "ultimato" ao governo.

"É impensável! Se estamos três, quatro dias sem ir ao mar por causa do mau tempo, quando voltamos, o nosso peixe valoriza. Assim, ficam eles a vender e o nosso peixe só desvaloriza", atira o mestre do "Fugitivo", José Luís Gomes. É pescador da artesanal e trabalha, habitualmente, nos portos da Póvoa e de Matosinhos. O setor já está mal, a subida de preços não ajuda, a escalada do gasóleo preocupa e muito. Agora, a possibilidade de a Docapesca passar a comercializar peixe proveniente de aquicultura é "a gota de água" numa relação já de si difícil.

"É como estar a vender frango de aviário na porta ao lado de quem vende frangos do campo", compara.

"Ou é vinho ou é água! Os dois juntos é que não!", reclama José Dinis, o mestre do "Zé da Marinha", que promete "luta e dura", caso a Docapesca insista. "Quem pesca somos nós, o peixe é nosso e queremos mandar no nosso peixe", continua.

"As pessoas têm pouco dinheiro, comerciantes e restaurantes querem poupar, vão comprar o mais barato", acrescenta o mestre do "Novo S. Pedro", Rui Rodrigues, que pesca, habitualmente, em Matosinhos.

4% sobre as vendas

Na Figueira da Foz e em Sines a Docapesca, que gere portos e lotas nacionais, já comercializa peixe de aquicultura. No seu site, garante que a proveniência do pescado fica "claramente identificada". Manuel Marques diz que "é tudo por causa do dinheiro": "a Docapesca é uma empresa. Recebe 4% sobre as vendas. Quanto mais vender, mais ganha", explica, acrescentando que, neste momento, ao contrário do peixe de mar, o peixe de aquicultura é vendido diretamente, por exemplo, para grandes superfícies ou cadeias de restauração. O objetivo é acabar com essa "venda direta".

A Docapesca é estatal e tutelada pelo Ministério da Economia e do Mar. Por isso mesmo, diz Manuel Marques, as quatro organizações de produtores vão, agora, fazer chegar o "recado" à tutela: "No norte não. Não vamos permitir vender aquicultura no mesmo tapete. Ponto final".

O dirigente na AAPN defende ainda que, a bem da valorização da pesca nacional, o caminho deve ser "o inverso": "o mais separado possível. Nos supermercados, nos restaurantes, nas peixarias devia haver montras separadas para peixe do mar e peixe de aquicultura".