"Pesos pesados" do Parlamento na luta autárquica

Há 31 deputados que encabeçam listas a câmaras e 21 a assembleias municipais. A maioria senta-se na bancada do PS.

Há 31 deputados que poderão ter de trocar a Assembleia da República pelo poder local, por terem aceitado encabeçar uma lista a uma Câmara Municipal. Alguns são dos rostos mais conhecidos do Parlamento. Mas há mais parlamentares a concorrer nas eleições de 26 de setembro: 21 avançam para uma Assembleia Municipal e dois às de freguesia. No total, são 54 os deputados candidatos, mais sete do que em 2017, a maior parte dos quais (31) são socialistas.