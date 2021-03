Pessoal da Marinha obrigado a devolver mais de 300 mil euros

Ana Trocado Marques Hoje às 06:58 Facebook

A Marinha estava desde 2002 a pagar dinheiro a mais. Foi avisada em 2012 e 2016 por diferentes entidades. Persistiu no erro. Agora, são 481 os militares ao serviço da Autoridade Marítima Nacional e os elementos da Polícia Marítima que terão de devolver 302 mil euros.

O Tribunal de Contas (TdC) reconhece que o chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e o diretor-geral da Autoridade Marítima (DGAM) foram "negligentes", mas iliba-os de qualquer sanção. Os marinheiros estão revoltados.

Há quem tenha sete, seis ou quatro mil euros para devolver. São cerca de 500 marinheiros e agentes da Polícia Marítima a prestar serviço de norte a sul do país. O dinheiro, relativo aos últimos quatro anos, vai começar a ser pago em abril, retirado mensalmente do ordenado. Não foram eles que fizeram as contas. Nunca sequer tiveram acesso aos cálculos.