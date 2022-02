Pessoal das escolas com formação para lidar com alergias

Zulay Costa Hoje às 12:30 Facebook

Os pais vão ter de informar as escolas das alergias alimentares dos filhos, facultando informação médica e a medicação a administrar em caso de emergência. E as equipas de Saúde Escolar vão formar profissionais das escolas, para saberem como agir em caso de emergência e também para saberem prevenir estas situações.

De acordo com o regulamento sobre Alergia Alimentar na Escola, elaborado em janeiro pela Direção-Geral da Saúde, a ideia é que a comunidade escolar consiga dar resposta a casos de reações alérgicas. As alergias alimentares (AA) atingem cerca de 5% das crianças e jovens em idade escolar, que passam nas escolas muito do seu tempo.

Segundo o documento, a que o JN teve acesso, os pais ou encarregados de educação vão ter de informar as escolas sobre as AA. Em alunos com alergia conhecida e risco de anafilaxia, terão de "fornecer dispositivos para autoadministração de adrenalina ("caneta") de dosagem adequada, prescrita pelo médico assistente da criança, à Direção da escola". E são os pais os responsáveis por "garantir a substituição desse dispositivo ("caneta") quando terminar o prazo de validade ou se este for utilizado". A "caneta" ficará guardada junto ao plano de emergência e plano de saúde que pais e escolas deverão preparar em conjunto para saber como atuar em caso de emergência.