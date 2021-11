Pessoas com 75 ou mais anos já podem autoagendar vacina da gripe e de reforço

JN Hoje às 18:48 Facebook

Pessoas com 75 ou mais anos já podem fazer o pedido de autoagendamento para serem vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19 e a vacina da gripe.

O pedido pode ser feito no Portal COVID-19, onde pode ser agendada a administração das duas vacinas simultaneamente. Porém, no Centro de Vacinação, o utente pode optar por tomar apenas uma, segundo um comunicado enviado às redações.

Segundo a nota, os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe se não forem elegíveis para a de reforço.

O autoagendamento das pessoas com mais de 70 anos irá decorrer a partir de segunda-feira. Nesse dia, fica também disponível o regime de Casa Aberta para as pessoas com 80 ou mais anos, que poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação e pedir para ser vacinadas sem agendamento.