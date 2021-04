Pessoas com cancro ativo, diabetes e obesidade começam a ser vacinadas

Rita Salcedas Hoje às 11:29, atualizado às 11:53 Facebook

Pessoas com cancro ativo, diabetes, obesidade e outras doenças graves vão começar a ser vacinadas. A vacina da Janssen mantém-se para já sem restrições.

"Vamos entrar agora numa fase de maior disponibilidade de vacinas", disse Marta Temido, nesta quarta-feira, em conferência de imprensa conjunta com as principais figuras do combate à pandemia e do processo de vacinação em Portugal. A ministra da Saúde detalhou que o "problema de escassez" que se verificou dá lugar agora a um novo desafio, "o da rapidez e celeridade na administração de vacinas", que inclui o agendamento das inoculações.

As vacinas continuarão a ser administradas consoante a idade (dos mais velhos para os mais novos), mas, nesta fase, a par da faixa etária, as comorbilidades serão outra prioridade, completou Graça Freitas. Neste grupo estão incluídas pessoas com patologias graves, como doença oncológica ativa, doentes em situação de transplantação, pessoas com imunossupressão (infeção VIH, por exemplo), doenças neurológicas e mentais, obesidade e diabetes.

Vacina da Janssen vai manter-se

Portugal também vai receber vacinas da CureVac e Novavax, disse o presidente do Infarmed.

Depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter reforçado a confiança na vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, salientando que os benefícios continuam a ser superiores aos potenciais riscos (oito casos de formação de coágulos em vacinados nos EUA), Temido confirmou que Portugal vai prosseguir o processo de vacinação. "A questão que se poderá suscitar é se haverá alguma restrição etária", acrescentou a ministra da Saúde, que, para já, espera consensos a nível europeu.

"Neste momento, em relação a qualquer uma das quatro vacinas aprovadas pela União Europeia existem condições para a sua utilização" e "não há nenhuma razão para constrangimento", sobretudo quando o alvo são utentes entre os 70 e os 79 anos, disse o presidente do Infarmed, Rui Ivo, notando que as conclusões da EMA sobre Janssen ainda estão em avaliação.

Quanto à segurança da vacina da AstraZeneca, o responsável disse que a informação recebida está a ser analisada em detalhe de forma a conhecer melhor os riscos, remetendo, para o final da semana, uma avaliação mais detalhada sobre a sua utilização por parte do regulador europeu.

Balanço

20% da população com uma dose e 7% com duas

Das 2,9 milhões de doses de vacinas aprovadas pelo regulador europeu que já chegaram a Portugal (a que acrescem mais 130 mil doses da Johnson & Johnson), 2,7 milhões já foram administradas, disse Marta Temido, detalhando que cerca de dois milhões de pessoas foram vacinadas com uma dose (20% da população) e 700 mil tem processo vacinal completo (quase 7%). Dentro do grupo das pessoas com mais de 80 anos, 91% já receberam a primeira dose e 58% já foram inoculadas com as duas doses.

Entre a terceira semana e o final de maio, todos os indivíduos com mais de 60 anos estarão vacinadas com pelo menos uma dose, estimou a ministra da Saúde.