Petição contra votos desperdiçados vai a plenário dia 3 de março

A petição que foi entregue no Parlamento "Por uma maior conversão dos votos em mandatos" vai ser discutida na reunião plenária do dia 3 de março, após ter reunido mais de oito mil assinaturas em duas semanas no ano passado, na sequência das eleições legislativas.

A iniciativa surgiu de Luís Humberto Teixeira, investigador nesta área, que criou uma plataforma online, com Carlos Afonso, em que os portugueses poderiam apurar se o seu voto elegeu alguém. E foi precisamente devido aos votos que não servem para eleger qualquer deputado que nasceu a petição reclamando medidas para uma maior conversão em mandatos.

Mais de um ano depois, a apreciação da petição foi agora agendada para dia 3 do próximo mês, uma vez que o grupo parlamentar do PS, com o agendamento para esse dia de iniciativas legislativas da sua autoria, avocou esta petição sobre idêntica matéria, segundo foi comunicado a Luís Humberto Teixeira pelos serviços do Parlamento.

Meio milhão de votos válidos são perdidos

A petição alerta que "não podemos continuar a aceitar que meio milhão de votos válidos não contem, na prática, para a composição do Parlamento", solicitando à Assembleia da República que, no decorrer desta legislatura, "debata e avance com alterações à lei eleitoral que permitam uma maior conversão de votos em mandatos, melhorando assim a representatividade e o pluralismo".

Entre as soluções possíveis que são apontadas está a instituição de um círculo único, à semelhança do que existe na Região Autónoma da Madeira, bem como a criação de um círculo de compensação, como acontece na Região Autónoma dos Açores. Outro caminho proposto é a alteração do mapa eleitoral do país, com uma redução substancial do número de círculos eleitorais.