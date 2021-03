Petição pede educação de infância desde o nascimento

Alexandra Barata Ontem às 23:40 Facebook

A Associação Portuguesa de Profissionais de Educação de Infância (APEI) entregou, esta segunda-feira, na Assembleia da República, uma petição com 14.005 assinaturas, a pedir a inclusão das crianças entre os 0 e os 3 anos na Lei de Bases do Sistema Educativo.

A petição explica que a educação até aos 3 anos é um direito reconhecido na Convenção dos Direitos da Criança (1989), ratificada por Portugal em 1990, e defende a continuidade educativa entre a creche (0-3 anos) e o jardim de infância (3-6 anos), tal como o Conselho Nacional de Educação e a OCDE.

A criança tem direito à educação desde que nasce

Os subscritores do documento propõem, assim, que a educação Pré-Escolar se passe a designar educação de infância e se destine a todas as crianças, desde o nascimento até à idade de ingresso no ensino básico, "independentemente das entidades responsáveis pela sua promoção".

"Os primeiros anos de vida são os mais importantes, pois constrói-se a essência do ser humano, do ponto de vista cognitivo e do conhecimento", declarou ao JN o presidente da APEI, Luís Ribeiro.

Face à existência de muitas famílias em Portugal pouco escolarizadas e sem livros em casa, Luís Ribeiro diz que as crianças provenientes desses meios vão chegar ao 1º ciclo com uma "décalage" em relação aos colegas que vai condicionar as suas aprendizagens. "A criança tem direito à educação desde que nasce."

"Se houver educação dos 0 aos 3 anos vai haver orientações pedagógicas, para os educadores de infância proporcionarem essas experiências às crianças", explica o presidente da APEI. Contudo, esclarece que essa resposta não tem de passar pela generalização das creches.

"No interior do país não há crianças suficientes para abrir creches, mas a resposta a três ou quatro crianças pode ser dada através de um educador de infância", sugere Luís Ribeiro. A este propósito, recorda a educação pré-escolar itinerante. "Não é a resposta ideal, mas é uma alternativa de qualidade quando não existem jardins de infância ou creches."

Desfavorecidos mais afetados

O educador de infância refere ainda que o nível de retenção no 2º ano é de 80% nos estratos socioeconómicos desfavorecidos, percentagem que acredita ser possível baixar se forem dadas oportunidades a estas crianças nos primeiros seis anos de vida.

Confiante que a petição será discutida na Comissão de Educação até ao final do ano letivo, o presidente da APEI revela que a inclusão das crianças entre os 0 e os 3 anos na Lei de Bases do Sistema Educativo conta com o apoio da Federação Nacional de Educação (FNE), Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), e que todos os partidos têm nos seus programas medidas a pensar nesta faixa etária.

Os ex-ministros da Educação Marçal Grilo, David Justino e Isabel Alçada, o ex-secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário Joaquim Azevedo, a presidente do Conselho Nacional de Educação Maria Emília Brederode Santos, e o professor na Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Neto, são alguns dos subscritores da petição.