Petição quer discutir imóveis públicos vazios no Parlamento

O grupo "Imóveis Devolutos do Estado", que, através de uma página no Facebook, tem vindo a identificar e a mapear imóveis públicos que estão sem ocupação, lançou uma petição pública, na qual pede que aqueles casos sejam debatidos "na Assembleia da República, antes de se avançar com qualquer medida de arrendamento coercivo ou com o fim do alojamento local".

"Concordamos que são necessárias medidas urgentes, para que se possa aumentar o número de casas disponíveis no mercado habitacional. O que não concordamos é que isso seja feito à custa do arrendamento coercivo de casas de particulares ou do fim progressivo do alojamento local", lê-se no texto da petição.