Petição quer menos burocracia no acesso a bombas de insulina

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e várias entidades ligadas aos cuidados de saúde a crianças e jovens com diabetes tipo 1 lançaram, esta terça-feira, uma petição pública, na qual exigem o acesso mais fácil a bombas de insulina híbridas que asseguram uma melhoria da qualidade de vida dos doentes. As reivindicações serão dirigidas a Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República e, até agora, a petição já reuniu mais de 12 mil assinaturas.

Como se pode ler no enquadramento da petição, os sistemas híbridos de perfusão sub-cutânea contínua de insulina - que a administram automaticamente e ajustam-na consoante as necessidades do doente, com um funcionamento semelhante ao mais moderno (designado "pâncreas artificial") - já são uma realidade em Portugal. Mas "ainda não têm o alcance necessário e implicam um valor incomportável para as famílias" das crianças e jovens com diabetes tipo 1.

Segundo a APDP, que é a principal promotora desta petição, a utilização das bombas melhora significativamente a qualidade de vida destes doentes, "permitindo-lhes viver quase como se não tivessem diabetes", mas também das famílias e outros cuidadores. A associação apontou que a utilização destas bombas permite uma melhor compensação, uma redução em 80% do número de picadas nos dedos e 95% das injeções anuais de insulina. Em Portugal, existem cerca de 5 mil crianças e jovens com diabetes tipo 1, número que a associação afirma ter vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos.

"Controlo burocrático" atrasa acesso

José Manuel Boavida, presidente da APDP, diz que o acesso a bombas de insulina híbridas "é uma questão de humanismo e de respeito". Ao JN, esclareceu que a petição define que as bombas de insulina devem ser prescritas pelos médicos e disponibilizadas nos centros, pondo em cima da mesa também a possibilidade das farmácias. "Não há razão nenhuma para que estes dispositivos não sigam a mesma orientação dos dispositivos em geral e outros medicamentos; e que tenham um controlo burocrático complicado, atrasando todos os anos a colocação das bombas ao invés de facilitar" o acesso a estas, defendeu.

O médico endocrinologista defende que o acesso a estas bombas "deveria ser imediato para todos", sendo esse o caminho que disse fazer sentido "no ponto de vista médico, de boa prática, de evidência científica, de qualidade de vida das pessoas e da diminuição de custos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Na opinião de José Manuel Boavista, a prioridade é "agilizar todo este processo que já foi aprovado na Assembleia da República, por várias vezes". Apontou ainda que o Ministério da Saúde, numa altura em que está a avançar com uma nova gestão do SNS, "deveria ser um bom exemplo nesta melhoria".

Hospitais apoiam pedido

À APDP juntaram-se um grupo de pais de crianças com diabetes tipo 1 e seis unidades de saúde - as consultas de diabetes pediátrica do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e da Unidade Local de Saúde de Matosinhos; os serviços de pediatria do Centro Hospitalar do Oeste - Caldas da Rainha e do Hospital de São Francisco Xavier; a unidade de diabetes da criança e adulto do Hospital de Torres Vedras; e, ainda, a unidade de endocrinologia e diabetologia pediátrica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

A APDP alertou ainda para o facto de a diabetes tipo 1 ser a doença crónica mais frequente entre as crianças e jovens, e que exige, por parte de quem a tem e de quem cuida, injetar insulina e monitorizar os níveis de glicemia no sangue durante todas as horas do dia, sete dias por semana. Se esse controlo não for adequado, os doentes "têm um risco aumentado de consequências de elevado potencial incapacitante, tal como cegueira, insuficiência renal, doenças cardiovasculares, amputações e um risco aumentado de mortalidade precoce, chegando a reduzir 17 anos a sua esperança de vida", apontou.

Relembre-se que todos os doentes insulinodependentes podem usufruir de bombas de insulina comparticipadas em 100% pelo SNS, mas que os sensores ligados aos dispositivos - essenciais para o seu funcionamento - ainda não são gratuitos.

Qualquer petição que venha a ser admitida no Parlamento, e que seja subscrita por um mínimo de 1000 cidadãos, é publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República e os peticionários são ouvidos em audição na comissão respetiva. Se a petição for subscrita por mais de 7500 cidadãos ou a Comissão aprovar parecer nesse sentido, é apreciada em plenário da Assembleia, o que poderá vir a suceder neste caso.