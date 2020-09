PEV antevê "um Orçamento difícil" e promete apresentar propostas

JN/Agências Hoje às 19:20, atualizado às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) antevê "um Orçamento difícil" para 2021 e aguarda pelo documento do Governo, sendo certo que apresentará as suas propostas.

Esta posição foi transmitida à Lusa pela dirigente e deputada do PEV Mariana Silva, após uma reunião do Conselho Nacional deste partido, em Lisboa.

Questionada sobre o processo de negociação e aprovação do Orçamento do Estado para 2021, Mariana Silva começou por responder: "Nós ainda temos de esperar que ele venha".

Mariana Silva assegurou depois que o PEV irá "fazer propostas para este Orçamento do Estado para 2021", mas nada mais quis adiantar antes de conhecer o documento do Governo: "Ainda não o temos".

"Será um Orçamento difícil, estaremos perante uma situação social e económica difícil e, por isso, é preciso conseguirmos encontrar aqui soluções rápidas e eficientes para que se faça um desenvolvimento equilibrado social e economicamente para o país", considerou.

"Em tempo oportuno diremos qual a nossa opinião sobre ele e a forma como estaremos", acrescentou.

Nas legislativas de 6 de outubro de 2019, a coligação CDU, formada por PCP e "Os Verdes", foi a quarta força mais votada, com cerca de 6,3% dos votos, e elegeu 12 deputados, dois dos quais do PEV.

Nesta legislatura, o PEV contribuiu para viabilizar, pela abstenção, o Orçamento do Estado para 2020, em fevereiro, mas em julho votou contra o Orçamento Suplementar, que foi aprovado com votos a favor do PS e abstenções de PSD, BE e PAN.

Plano 2020/2030: PEV quer mais investimento no SNS

Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência do Governo, o Conselho Nacional do Partido Ecologista "Os Verdes" manifestou reservas, defendendo que é preciso mais investimento no SNS, em particular nos cuidados primários.

Segundo Mariana Silva disse, "a avaliação é negativa" por parte do seu partido em relação a um conjunto de pontos do Plano de Recuperação e Resiliência.

"Achamos que tem pouco investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nas escolas públicas, e que há aqui uma falta de preocupação com a preservação e conservação da natureza, que devia estar mais vincada", explicou.

Segundo a deputada, "por isso, sai deste Conselho Nacional a vontade de se fazer propostas para o reforço do SNS, com investimento claro em áreas muito específicas como os cuidados primários, com a reabertura urgente dos centros de saúde e até do alargamento dos seus horários".