PEV apoiará decisões com "suporte técnico" e concordância de autarcas

O Partido Ecologista "Os Verdes" assegurou, esta segunda-feira, que apoiará decisões do Governo para conter a pandemia de covid-19 que tenham "suporte técnico" das autoridades de saúde e a concordância dos autarcas.

No final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, o líder parlamentar e dirigente d' "Os Verdes", José Luís Ferreira, saudou a reunião de hoje do primeiro-ministro com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.

"O Governo está tomar o caminho correto, ouvir os autarcas antes de tomar decisões, e depois terá de ter o suporte técnico da Direção Geral de Saúde (DGS). Qualquer decisão do Governo que tenha suporte da DGS e o apoio dos autarcas terá a nossa concordância", assegurou.

Ainda assim, José Luís Ferreira considerou que o caminho não passa, à partida, por nova legislação.

"O problema não é falta de legislação, a intervenção penal deve ser uma solução de fim de linha, só tomada quando as outras falham", defendeu, dizendo que o partido aguardará pelo fim da reunião do Governo com os autarcas e pelas medidas concretas.

O Presidente da República começou hoje a ouvir os partidos com representação parlamentar sobre a situação sanitária do país, o Orçamento Suplementar para 2020 e o Programa de Estabilização Económica e Social do Governo.