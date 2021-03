PEV defende menos alunos por turma na reabertura das escolas

Hermana Cruz Hoje às 11:44 Facebook

Não basta abrir as escolas, é preciso criar condições de segurança, como a redução do número de turmas, defende o partido Os Verdes.

O Partido Os Verdes (PEV) defendeu, nesta manhã de sexta-feira, que a reabertura das escolas deve ser "acompanhada por todas as condições de segurança". Em causa, por exemplo, a redução do número de alunos por turma, para se garantir o distanciamento.

Numa reação ao plano de desconfinamento, aprovado quinta-feira em Conselho de Ministros, a deputada do PEV Mariana Silva alertou ainda para a necessidade de se melhorar a comunicação. "As pessoas têm que perceber que não podem sair todas ao mesmo tempo. As pessoas têm que compreender o que está aqui em causa", afirmou, defendendo ainda o reforço dos transportes públicos e o reforço dos apoios sociais.