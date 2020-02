PEV vota baixa do IVA do PSD mas contra contrapartidas

Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai votar a favor da baixa do IVA de 23% para 6% para consumo doméstico proposta pelo PSD e contra as contrapartidas, disse fonte partidária.

Fonte do PEV afirmou que o partido foi contra a subida do IVA para os 23% na eletricidade, durante o Governo PSD/CDS.

Se este artigo for discutido em plenário, os Verdes irão votar contra a proposta das contrapartidas com que os sociais-democratas pretendem compensar a perda de verbas, acrescentou a mesma fonte.

Dado que não tem assento na comissão de Orçamento e Finanças, que está reunida desde as 16 horas para as votações na especialidade, o PEV só pode votar se forem avocadas as normas quanto ao IVA para o plenário de quinta-feira.

A avocação é uma figura regimental que permite repetir, no plenário, uma votação feita em comissão, ou para tentar inverter ou confirmar uma votação.