PGR abre inquérito a contrato de polémico centro de exposições em Caminha

A Procuradoria Geral da República (PGR) tem um inquérito aberto relacionado com o contrato-promessa de arrendamento assinado entre o município de Caminha, então presidido pelo atual secretário de Estado-Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, e o promotor da construção do Centro de Exposições Transfronteiriço naquele concelho e que envolveu o pagamento antecipado de 300 mil euros. A Câmara de Caminha garantiu que o pagamento antecipado terá de ser devolvido caso a obra não se concretize. O PSD garante que contestou o contrato e continua a considerá-lo "dúbio". Por isso, pede às "entidades competentes que se pronunciem".

"Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria", respondeu ao JN fonte oficial da PGR, sem detalhar se foi feita alguma denúncia visando a sociedade Green Endogenous ou o contrato celebrado com a autarquia.

Em causa está a construção, pela sociedade Green Endogenous, de um centro de exposições e eventos em Caminha, com 36 mil metros quadrados e capacidade para 20 500 lugares sentados, num investimento de cerca de 8,5 milhões de euros. O contrato-promessa prevê a cedência futura do equipamento em regime de arrendamento ao Município, com uma renda mensal de 25 mil euros. Os 300 mil pagos à cabeça correspondem a 12 meses da renda, como noticiou o jornal Público.