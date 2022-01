PGR abre inquérito a morte de menino no Hospital de Santa Maria

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação à morte, no domingo, de uma criança infetada com covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

"Confirma-se a instauração de inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa", respondeu ao JN, o Ministério Público.

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte revelou, na segunda-feira, que as causas de morte estão a ser investigadas e que a criança deu entrada na instituição no sábado com "um quadro de paragem cardiorrespiratória".

Segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, desde o início da pandemia, morreram três crianças entre os zero e os nove anos vítimas do vírus SARS-CoV-2.

O Infarmed -- Autoridade Nacional do Medicamento confirmou também na segunda-feira ter recebido uma notificação de suspeita de reação adversa relacionada com esta morte.

"Confirmamos que recebemos a notificação de suspeita de reação adversa no decorrer do dia de hoje e que a mesma se encontra a ser tratada pelo Infarmed em conjunto com a Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém", adiantou a Autoridade Nacional do Medicamento à agência Lusa.

Segundo o regulador nacional, estão a ser recolhidos "dados adicionais por parte do notificador para análise e avaliação da imputação de causalidade, uma vez que, não sendo a aparente relação temporal o único determinante na avaliação da causalidade, é necessário proceder à recolha de toda a informação clínica".