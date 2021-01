Pico da vaga de frio em Portugal na segunda e terça-feira

Eduardo Pinto Hoje às 19:12 Facebook

A vaga de frio que assola Portugal deverá atingir o pico na "segunda e terça-feira da próxima semana, tanto em relação aos valores da temperatura mínima como da máxima", disse ao JN a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Na terça-feira as mínimas serão mais generalizadas a todo o território continental", precisou.

Na página oficial do IPMA, constata-se que a temperatura prevista para a madrugada de segunda para terça-feira é, por exemplo, de sete graus negativos em Bragança, -10 na Serra da Estrela (Torre), -1 no Porto e zero em Lisboa.

Os valores mínimos dos próximos dias serão, em geral, negativos em zonas do interior, como em Trás-os-Montes e Beira Alta. Patrícia Gomes admitiu, mesmo assim, que "estão um pouco abaixo do normal para a época".

Dando o exemplo dos valores observados na madrugada desta quinta-feira, "que nem foi a mais fria dos últimos dias", notou que a cidade da Guarda registou quatro graus negativos, quando o normal é -1,5. De um modo geral, "quase todo o país está com valores entre dois a cinco graus abaixo do que é normal", sublinhou.