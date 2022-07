Piloto André Serra tentou evitar queda após "movimento abrupto" do avião

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:23 Facebook

Relatório preliminar do Gabinete de Investigação e Prevenção de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários refere que piloto da segunda aeronave ainda descarregou água por cima das chamas da aeronave para tentar salvar André Serra

André Serra percebeu percebeu um "movimento abrupto" do avião e ainda largou a água que transportava para evitar a queda. Contudo, a aeronave não conseguiu "recuperar a altitude", colidiu com a "semiasa direita num primeiro socalco" e só ficou imobilizada a "45 metros do ponto de contacto inicial".

A constatação é do Gabinete de Investigação e Prevenção de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários que, num relatório preliminar sobre o acidente de Foz Côa, revela que o piloto do segundo avião que combatia as chamas no mesmo local visualizou a queda e despejou a água que transportava em cima das chamas que consumiam o Fireboss pilotado por André Serra.