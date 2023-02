Pimenta Marinho é o novo presidente da Reguladora da Saúde

António José da Silva Pimenta Marinho é o novo presidente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Agostinho Franklim Pinto Marques foi nomeado vogal do conselho de administração do órgão regulador. Os mandatos são de cinco anos e seis meses e seis anos, respetivamente e foram esta quinta-feira aprovados em Conselho de Ministros, após parecer da CRESAP.

Os novos membros da direção da ERS foram aprovados pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) e a Comissão de Saúde da Assembleia da República, avançou a tutela, num comunicado enviado às redações.

António Pimenta Marinho substitui Sofia Nogueira da Silva, que tinha terminado funções há quase um ano. O novo presidente da ERS licenciou-se em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 1981, com especialidade em Medicina Geral e Familiar (MGF). E foi presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte entre 2016 e 2019. Assumiu também a presidência da Comissão Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, entre 2015 e 2018. Integrou a Task Force responsável pela implementação da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em 2007 e 2008 e a Equipa de Acompanhamento da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em 2009 e 2010.

Na nota, o Ministério aponta que Pimenta Marinho percorreu todos os degraus da carreira médica, sendo, desde 2000, assistente graduado sénior de MGF, no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de Braga. Foi orientador de formação da especialização de MGF do Internato Médico em 2002, 2012 e 2019. Ao seu corrículo junta-se um o curso de Codificação Clínica da Escola Nacional de Saúde Pública.

Por seu turno, Franklim Marques licenciou-se em Ciências Farmacêuticas / Análises Químico‐Biológicas, em 1984, e em Ciências Farmacêuticas /Farmácia de Oficina e Hospitalar, em 1992. É ainda doutorado em Bioquímica pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sendo atualmente responsável pela unidade de análises clínicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP). É professor na mesma instituição desde 2012.

Entre muitos outros cargos, Franklim Marques foi presidente da Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos, de 2016 a 2021. No mesmo período, integrou o Conselho Nacional de Antidopagem da Autoridade Antidopagem de Portugal. É ainda membro de várias Sociedades Científicas portuguesas e estrangeiras, com destaque para o cargo de presidente e fundador da European Union of Pharmacists Specialists in Laboratory Medicine and Human Genetics, desde 2018.

Entre 2003 a 2007, o novo vogal da Reguladora da Saúde coordenou ainda a pós-graduação em Análises Clínicas da FFUP, onde foi também, durante cinco anos, diretor do mestrado em Análises Clínicas. Franklim Marques é autor de dezenas de artigos científicos e de numerosas comunicações em congressos e reuniões científicas e académicas, nacionais e internacionais.

O novo presidente da ERS lecionou em diferentes instituições de ensino superior nas áreas da Epidemiologia, Saúde Pública, Gestão de Saúde e Políticas, Administração e Avaliação em Saúde, e foi tutor de alunos da Escola de Medicina da Universidade do Minho e da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Pimenta Marinho presidiu e integrou ainda diversos júris da especialidade em concursos de habilitação e em cursos de Avaliação Final do Internato da área de especialização em mutilação genital feminina.