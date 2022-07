Pinhão com 44 graus mantém pico de calor

Os termómetros voltaram, esta sexta-feira, a bater os 40 graus em vários concelhos do norte e interior de Portugal continental.

Às 16 horas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página online, a estação de Pinhão era a que registava a temperatura mais elevada: 44 graus, tendo quinta-feira registado 47. A essa hora, em Mirandela, as temperaturas chegaram aos 42,6 graus e, em Zebreira, registaram 41,3 graus. Acima dos 40 graus ficaram, ainda Chaves (40,9), Moncorvo (40,4), Alvega (41), Avis (40,1), Mora (40,5) e Amareleja (40,4).

Segundo o IPMA as temperaturas irão continuar elevadas até domingo nas regiões do interior, sendo que no litoral já se notou, esta sexta-feira, uma diminuição dos valores.Na segunda-feira, espera-se uma descida de temperatura geral, prevendo-se para valores de máxima a variar entre 23 e 36 graus e de mínima entre 15 e 21 graus nas capitais de distrito. A temperatura tenderá a subir ligeiramente ao longo da semana. Existe uma probabilidade, ainda que baixa, de precipitação no litoral norte e centro na segunda e na terça-feira.

DGS alerta

A Direção-Geral de Saúde (DGS) volta a lembrar os efeitos nocivos da degradação da qualidade do ar devido aos incêndios. "O fumo proveniente dos incêndios possui elevados níveis de partículas e toxinas que podem ter efeitos nocivos a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico", refere, aconselhando, entre outras coisas, "a utilização de máscaras/respiradores (N95), sempre que a exposição for inevitável".