Pinto Balsemão é mandatário de Moreira da Silva

Hermana Cruz Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-líder do PSD e militante número um do partido, Francisco Pinto Balsemão, vai ser o mandatário nacional da candidatura de Jorge Moreira da Silva às diretas de 28 de maio.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela candidatura do ex-ministro do Ambiente. Francisco Pinto Balsemão, ex-líder do PSD e militante número um, vai ser o mandatário nacional de Jorge Moreira da Silva nas diretas de 28 de maio, em que defronta Luís Montenegro.

Já a eurodeputada e presidente da Juventude do PPE (Partido Popular Europeu), Lídia Pereira, vai ser a mandatária para o Desenvolvimento Sustentável.

Os dois mandatários vão ser apresentados esta sexta-feira, pelas 17 horas, durante a inauguração da sede nacional da candidatura de Jorge Moreira da Silva, no Taguspark, em Lisboa.

Em comunicado, a candidatura do ex-diretor da OCDE informou ainda que o gestor Miguel Goulão e o deputado Carlos Eduardo Reis serão respetivamente o coordenador e diretor da Campanha de Jorge Moreira da Silva.