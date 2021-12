Pinto Luz ambiciona ser dos "mais votados" no congresso do PSD

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, acredita que a sua lista para o Conselho Nacional vai ser "uma das mais votadas" no congresso. Para tal, aposta em nomes como os dos ex-líderes das distritais de Coimbra e de Setúbal, respetivamente Maurício Marques e Bruno Vitorino.

"É uma lista forte e que aparenta reunir as condições para ser uma das mais votadas neste congresso", considera Miguel Pinto Luz, enfatizando o facto de liderar uma lista com "quadros conhecidos do PSD" e com "uma forte representação geográfica".

Além dos atuais presidentes da Mesa da Assembleia Distrital de Coimbra e de Setúbal, Miguel Pinto Luz reúne na lista em que encabeça ao Conselho Nacional o presidente de uma das maiores secções do partido, a de Famalicão, Fernando Costa.

Integram ainda a lista do ex-rival de Rui Rio na corrida à liderança, o antigo secretário-geral da Madeira, Rui Abreu; o ex-presidente da Secção do Porto, Hugo Neto; o vice-presidente da JSD, Diogo Fagundes; a presidente da Distrital de Lisboa da JSD, Andreia Bernardo; a líder dos Trabalhadores Sociais-Democratas do Porto, Carla Barros; e o vice-presidente da Câmara de Ponte da Barca, José Alfredo Oliveira, e o presidente da Junta de Freguesia da Estrela (Lisboa), Luís Newton.