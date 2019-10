Pinto Luz deseja "bom trabalho" à bancada do PSD e defende autonomia

Hoje às 16:56 Facebook

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz desejou esta sexta-feira "bom trabalho" aos deputados sociais-democratas que iniciam funções, e defendeu que, seja qual for a próxima direção, deve sempre respeitar a autonomia do grupo parlamentar.

Numa publicação na página oficial da sua candidatura na rede social Facebook, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e antigo líder da distrital de Lisboa do PSD começa por desejar "um bom trabalho a todos os deputados que hoje tomam posse na bancada do PSD".

"Este Grupo Parlamentar é o grupo escolhido por uma Comissão Política democraticamente eleita. O PSD é a soma de várias partes, dos deputados, dos autarcas, dos trabalhadores, dos jovens e dos militantes. Não obstante, qualquer direção terá sempre de respeitar a autonomia estatutária do próprio Grupo Parlamentar e dos seus Deputados", defende, no texto.

Já hoje, o também candidato Luís Montenegro tinha desejado, via Facebook, um bom trabalho à bancada social-democrata e assegurado que, se for eleito presidente do partido, este será o seu grupo parlamentar.

"Desejo bom trabalho a todos os deputados do PSD que esta sexta-feira iniciam funções. O Grupo Parlamentar do PSD representa-nos a todos e aos nossos eleitores. Hoje como militante, amanhã como Presidente, é o meu Grupo Parlamentar. Contarei com todos!", escreveu Montenegro.

Já o presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, tomou hoje posse entre os deputados do PSD, regressando à Assembleia da República 18 anos depois de ter deixado o parlamento para assumir o cargo de presidente da Câmara Municipal do Porto.

No final da primeira reunião com a bancada, Rio pediu lealdade e trabalho aos novos deputados, alertando que serão eles que farão a sua "carreira parlamentar", e admitiu que viu nesta bancada "um quadro mais bonito" do que na anterior legislatura.

"Obviamente que não olhei para ali e não descortinei ninguém que tivesse uma vontade imensa de vir cá para fora e começar a dizer mal, isso realmente não vi, vi um quadro mais bonito", afirmou.

As eleições diretas para escolher o novo presidente do PSD realizam-se em janeiro e o Congresso em fevereiro, com as datas concretas a serem marcadas no Conselho Nacional de 8 de novembro, em Bragança.

Até agora, assumiram-se como candidatos à liderança do PSD o presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.