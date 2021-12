Pinto Luz fica à frente de Montenegro mas Rio ganha maioria no Conselho Nacional

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 12:53 Facebook

A lista de Rui Rio, encabeçada por Pedro Roseta, foi a mais votada para o Conselho Nacional do PSD, com 187 votos, conseguindo a maioria dos lugares. A lista B, encabeçada por Miguel Pinto Luz teve 161 votos, mais do que a lista M, patrocinada por Luís Montenegro.

A lista do vice-presidente da Câmara de Cascais teve mais 14 votos do que a lista que tinha como primeiro subscritor o outro adversário de Rio nas diretas de 2020, e que foi encabeçada pelo atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

A lista de Miguel Pinto Luz obteve 161 votos, enquanto a de Luís Montenegro 147. Ainda assim, a lista de Rui Rio ao Conselho Nacional, encabeçada por Pedro Roseta, foi a mais votada das 11 apresentadas, com 187 votos.

Segundo o secretário-geral do PSD, José Silvano, com a soma das votações das restantes listas afetas a Rui Rio, o atual líder do PSD deverá conquistar maioria no Conselho Nacional.

Nestas contas, o secretário-geral reeleito soma, pelo menos, os votos da lista oficial, encabeçada por Pedro Roseta (187), com os conseguidos pelas listas de Carlos Eduardo Reis (97), Catarina Rocha Ferreira (70) e Lina Lopes (17).

No que toca ao duelo pela Mesa do Congresso, o atual presidente, Paulo Mota Pinto, derrotou o deputado Pedro Rodrigues com 92% dos votos.