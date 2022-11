Pintora Graça Morais é a Personalidade do Norte de 2022

António Cunha completa dois anos à frente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte com Fórum Autárquico em Viana do Castelo, esta quarta-feira, onde Graça Morais será distinguida como Personalidade do Norte de 2022.

A pintora transmontana Graça Morais será, quarta-feira, distinguida com o prémio Personalidade do Norte de 2022, atribuído pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). António Cunha, presidente da instituição, completa dois anos de mandato e destaca a execução dos fundos europeus como um dos principais pontos positivos.

"Pelo seu génio criador profundamente arraigado às suas origens nortenhas, e o seu indelével contributo no desenvolvimento das Artes e da Cultura", a CCDR-N distingue, quarta-feira de tarde, a pintora Graça Morais como Personalidade do Norte 2022. A distinção será atribuída no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, na segunda edição do Fórum Autárquico do Norte, organizado pela CCDR-N.