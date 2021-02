Pior que não ter vacina, é não ter como ir tomá-la

Fernando Pires Hoje às 08:46 Facebook

Na aldeia de Regodeiro moram muitos idosos que não têm transportes públicos para o centro da cidade.

Entre a cidade de Mirandela e a pequena aldeia de Regodeiro, freguesia de Múrias, distam 20 quilómetros, três deles que demoram uma eternidade, numa estrada com mais buracos do que alcatrão. Para circular naquela via muito estreita são precisos inúmeros desvios e sempre extrema atenção, não venha alguma viatura em sentido contrário.

Por lá residem menos de 50 pessoas, a maioria idosos, alguns com mais de 80 anos, que serão incluídos no grupo prioritário da próxima fase da vacinação contra a covid-19. O problema são os transportes.