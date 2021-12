Pipocas, balões e carinho ajudam a vacinar crianças: "Vais ver que não dói nada"

Rita Neves Costa Hoje às 15:14 Facebook

Muitos não conseguem disfarçar o nervosismo de ser vacinados contra a covid-19 pela primeira vez. E nem mesmo as boas-vindas da boneca "Filigraninha" e os conselhos das enfermeiras parecem ajudar a dissipar a tensão. O tamanho da agulha é a maior das preocupações.

O primeiro dia da vacinação das crianças de 9, 10 e 11 anos contra a covid-19 teve uma casa composta no centro de vacinação de Gondomar, localizado no Pavilhão Multiusos. A receber os mais pequenos estava a mascote "Filigraninha", que acena e encaminha os pais e filhos para a receção e tira fotografias com os menos envergonhados e nervosos.

Lá dentro, e já depois de preencher o questionário da DGS, estão seis postos de vacinação com enfermeiros preparados para acalmar os mais tensos. "Vais ver que não vai doer nada", dizem a Maria Inês, de 11 anos. E dão-lhe mais informação: "vais tomar a Pfizer".

A jovem vem acompanhada pelo pai, Francisco Magalhães. "Não houve dúvida nenhuma, fui-me informando pelas notícias que saíam sobre a vacinação", explica ao JN. "Os miúdos convivem muito uns com os outros e podem transportar a doença para casa", justificou. Para Maria Inês, a vacina é importante porque a protege a si, mas também aos idosos. Aos mais aflitos com o momento, a jovem diz: "Venham que não dói nada".

Até às 10 horas deste sábado, foram imunizadas 300 crianças com a primeira dose, num total de 600 agendamentos previstos para o centro de vacinação de Gondomar. No domingo, o número sobe para 700. O horário de funcionamento é entre as 8 e as 14 horas. Os números correspondem à "expectativa" de jovens entre os 10 e 11 anos residentes no concelho, avança Cristina Pascoal, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Gondomar.

Sala de recobro animada por atuação de mágico Foto: André Rolo / Global Imagens

Entre a receção e o recobro há monitores a passar vídeos infantis, ajudantes do Pai Natal a dar balões, a boneca Filigraninha e um animado mágico. Também há quem se sente em mesas com os pais e jogue ao dominó. "Quem é das 10.50 horas pode sair", avisa um elemento do centro de vacinação. "Estamos livres", grita o mágico, entre pulos e palmas. À saída, a boca dos mais pequenos é adoçada com pipocas. "É um dia especial", justifica a equipa do centro.

As perguntas sobre as agulhas

A enfermeira Ana Isabel Lima adianta que os menores sem agendamento podem dirigir-se ao Pavilhão Multiusos e receber a primeira dose. Minutos mais tarde, foi a vez de António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde confirmar que os centros de vacinação estarão abertos durante a tarde para vacinar as crianças de 9, 10 e 11 anos - a faixa etária calendarizada para este fim de semana, de 18 e 19 de dezembro.

Se as dúvidas dos pais a esta altura concentram-se na ocorrência de sintomas e na data da segunda dose, as questões das crianças já são mais curiosas. "Vai doer", "qual o tamanho da agulha" e "a agulha é para bebés" são alguns dos exemplos. Os profissionais de saúde ouvidos pelo JN dizem que o processo está "a correr bem", apesar dos casos de nervosismo. A responsável Cristina Pascoal refere que não foram registados "efeitos adversos".

Pais perguntam sobre sintomas e data da segunda dose Foto: André Rolo / Global Imagens

A descontração da mãe Vânia Leite contrasta com a do filho Hugo, de 11 anos, que estava nervoso por receber a primeira dose. "É uma mais-valia, é a mesma coisa que fazer a vacina da hepatite e do tétano quando nascem. Esta é mais uma", afirma. A progenitora refere que falou com a pediatra, muito devido às opiniões diversas sobre a imunização dos mais novos. "Já teve problemas respiratórios, portanto a vacina é boa para o futuro dele".

A mãe de Maria Portela confessa que a filha de 11 anos, esteve muito disponível para vacinação, uma vez que as amigas de 12 anos já estão imunizadas. "É importante que ela esteja vacinada, até porque vai fazer uma viagem na Páscoa e precisa de ter as vacinas", explica. "Era o momento ideal e queríamos que fosse o mais rápido possível".

Para este sábado e domingo, foram realizados cerca de 77 mil pedidos de agendamento para crianças entre os 9 e os 11 anos, de acordo com o Ministério de Saúde. Para os próximos fins de semana seguem-se as faixas etárias mais jovens, abaixo dos 9 anos. De 5 de fevereiro a 13 de março vão ser administradas as segundas doses.