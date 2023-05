Pirilampo mágico está de volta para ajudar jovens com deficiência

Isabella Teixeira Hoje às 20:12 Facebook

A campanha Pirilampo Mágico tem este ano um novo lema, "A energia que ilumina o sonho", reúne 85 organizações e decorre de 13 de maio até 4 de junho. O boneco custa dois euros e irá ajudar na empregabilidade dos portadores de deficiência.

A campanha Pirilampo Mágico é uma iniciativa que visa dar voz a jovens portadores de deficiência intelectual e multideficiência na sociedade, além de recolher fundos para apoiar a sua empregabilidade. Em 36 anos de edições anuais já foram amealhados 25 milhões de euros com a venda do pirilampo. O contributo é de dois euros por boneco. A edição de 2023 começa, esta sexta-feira, com uma sessão de abertura em que será revelada a cor do pirilampo deste ano. A cerimónia conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, decorrendo às 15.30 horas no Auditório Cardeal Medeiros, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

A organização pertence à FENACERCI - Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social, com apoios da Antena 1 e RTP. O projeto recebe ajudas nos mais diversos domínios, tais como o nível de estruturas educativas, centros de formação e apoio ao emprego, e unidades de emprego protegido. As principais empresas que ajudam estes jovens com deficiência são Pingo Doce, CTT e Banco Montepio.

A coordenadora da campanha. Rosa Neto, explicou a importância desta iniciativa: "São 85 organizações de Norte a Sul do país e ilhas, e envolve Câmaras e Juntas de Freguesia. Isto significa muito para nós, pois permite a inclusão dos nossos jovens na sociedade portuguesa".

Ao longo dos 36 anos de existência da iniciativa tem ficado visível que a venda do pirilampo tem ajudado muito. "Este apoio à empregabilidade destes jovens já permitiu arrecadar desde 1987, ano em que foi criada a ideia, 25 milhões de euros", disse Rosa Neto.

A coordenadora do projeto reforça que o efeito da comunicação social nesta onda de generosidade é essencial: "A visibilidade institucional é muito importante para os nossos jovens, como por exemplo a televisão, que é em si a mais atraente. No entanto, os outros meios de comunicação também conseguem dar voz a estas pessoas, através de empresas reconhecidas que dão trabalhos para eles".

A responsável também revelou que a sessão de abertura deve contar com a presença de cerca de 100 pessoas, entre a população comum, figuras públicas, responsáveis das organizações e entidades que dão apoio à campanha.

A sessão pode ser assistida "online", neste canal de YouTube.