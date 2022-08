Pirotecnia: "Precisamos de dois ou três anos para recuperar o prejuízo da pandemia"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:34 Facebook

Os telefones voltaram a tocar sem parar neste agosto na centenária empresa Pirotecnia Minhota de Santa Cruz do Lima, em Ponte de Lima, e os cerca de 70 trabalhadores (mais de 20 fixos e os restantes sazonais) não têm mãos a medir para satisfazer as encomendas. Os pedidos chegam de todo o país e muitos deles com retificações de última hora, porque "apareceu mais dinheiro para comprar fogo de artificio".

Segundo o proprietário, David Costa, as comissões de festas tiveram pouco tempo para angariar verbas e os contratos estiveram sujeitos a "limitações orçamentais". No entanto, a procura já retomou os níveis de 2019, com os valores dos contratos celebrados a oscilar "entre 10 mil e cem mil euros" e a refletir uma subida nos preços de "30% a 35%".

Os espetáculos de luz e cor (cada vez mais acompanhados de música) da Pirotecnia Minhota duram "em média 15 minutos" e encerram com "muito barulho", como o público gosta. Vão animar "cerca de 200 festas e romarias" de Portugal, entre as quais as maiores de Viana do Castelo e Régua. Para o próximo fim de semana, a empresa tem reservadas "cerca de cinco toneladas" de material.

"Felizmente, o telefone voltou a tocar. Na altura da pandemia, cheguei a ligar do meu telemóvel para o telefone da empresa para verificar se [este] estava com algum problema. Não tocava", recorda David Costa, de 55 anos, rosto da quinta geração da fábrica fundada pela sua família em finais do século XIX.

A retoma após paragem forçada desde 2020, ainda não é motivo para regozijo. "Precisamos de dois ou três anos para recuperar o prejuízo da pandemia", afirma o empresário, indignado com a forma como considera que o setor tem sido tratado. "Quando acontece alguma coisa, somos os primeiros a parar e os últimos a retomar", protesta.

Proibições "cegas"

As chamadas telefónicas, que agora não param, nem sempre são sinónimo de boas notícias. David Costa afirma que "as proibições cegas" do Governo durante as ondas de calor, continuam. "Há alguma resistência das câmaras ao fogo de artifício. Em Trás-os-Montes, no Douro, em Fafe... Tem sido uma batalha para as sensibilizar e conseguir desbloquear situações", descreve, referindo que tem "duas pessoas só dedicadas a resolver" esses casos. "Acho que essa competência devia ser dos bombeiros, que são quem melhor conhece o território e os riscos", defende, acrescentando: "Nós não somos incendiários, preferimos não fazer [os espetáculos] se sentirmos que há risco".

Dinis Pereira de 44 anos, funcionário da Câmara de Vila Verde, há perto de 20 que tira férias para trabalhar na Pirotecnia Minhota. Neste agosto, é a alegria em pessoa. "Está a ser muito bom voltar a trabalhar nisto. Sempre tive um fetiche por fogo de artifício. Adoro vê-lo rebentar", comenta, enquanto prepara balonas para uma festa em Arcos de Valdevez.

Num paiol, David Costa, de 23 anos, filho de José Costa, um funcionário da empresa, que morreu em abril de 2020, organiza material para um espetáculo em Moure. "O meu pai amava isto. Vinha com ele para aqui quando era pequeno. Era sempre uma guerra porque queria ir com ele para os espetáculos", conta.

A Pirotecnia Minhota trabalha com os mercados nacional, de Angola e Cabo Verde. David Costa, filho de pirotécnico com o mesmo nome, hoje com 86 anos, e pai de três, lembra tempos áureos em que laboravam "mais de 60 trabalhadores (fixos)", mas mostra-se desanimado quanto ao futuro. "Deixar isto como herança aos meus filho é um presente envenenado", diz. v