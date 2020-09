Pirotecnias querem mais espaço para guardar material

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:18 Facebook

Fecho da atividade deixa paióis cheios. Operadores pediram para aumentar em 50% a capacidade de armazenagem, tutela diz que tem de ser visto caso a caso.

Os empresários do setor da pirotecnia, que estão praticamente parados devido ao cancelamento de festas e eventos pela pandemia de covid-19, tentaram junto do Governo que fosse permitida a ampliação do espaço de armazenagem de material explosivo, como forma de poder continua a laborar. O pedido feito ao Ministério da Administração Interna (MAI) foi negado por "razões de segurança".

Segundo o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos (APIPE), Carlos Macedo, as empresas "estão com os paióis lotados" desde a Páscoa e "a falta de espaço para armazenagem de material pirotécnico" impede que a maioria possa continuar a laborar.