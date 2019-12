Pistas de gelo em época de Natal são moda que veio para ficar

Alfredo Teixeira e Sandra Freitas* Hoje às 13:23 Facebook

Durante anos, as pistas de gelo só entravam pelos olhos dos portugueses através da televisão e das transmissões dos campeonatos do Mundo de patinagem artística. Hoje, já são poucas as cidades ou vilas portuguesas sem a uma pista de Natal.

Começaram por ser sintéticas, mas as de gelo natural atraem mais utilizadores, principalmente aos fins de semana e em horários noturnos. Esteja bom ou mau tempo. E a afluência é tanta, que por vezes obriga ao encerramento temporário dos equipamentos. Existem dezenas de pistas em jardins e praças por este país fora, a funcionar até ao início do mês de janeiro.