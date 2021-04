Pizarro diz que Manuel dos Santos insiste em "postura arrogante" e "toldado pelo ódio"

Carla Soares Hoje às 18:40 Facebook

O líder do PS/Porto, Manuel Pizarro, criticou esta sexta-feira Manuel dos Santos por "insistir numa postura arrogante" e estar "toldado pelo ódio", em vez de "pedir desculpa" por ter chamado "cigana" a Luísa Salgueiro, numa reação ao JN após a Comissão Nacional de Jurisdição ter decidido aplicar a pena de "suspensão do direito de eleger e ser eleito até dois anos", em vez da expulsão que tinha sido decidida na jurisdição distrital.

A Comissão Nacional de Jurisdição deu "provimento parcial" ao recurso de Manuel dos Santos e decidiu aplicar ao antigo eurodeputado e dirigente socialista aquela pena de suspensão, em vez da expulsão que foi determinada em 2017 pela Jurisdição do PS/Porto. Apesar deste recuo na expulsão, Manuel dos Santos continua a contestar a pena e está mais inclinado para recorrer ao Tribunal Constitucional.

Dizendo encarar a decisão "com normalidade", Manuel Pizarro nota que "o mais relevante é que a jurisdição nacional não teve dúvidas em classificar as declarações de Manuel dos Santos" contra a presidente da Câmara de Matosinhos "como completamente incompatíveis com valores e princípios do PS".

"O que me desgosta é que o ex-eurodeputado, em vez de pedir desculpa por aquilo que disse, insista numa postura arrogante, como se não tivesse responsabilidade acrescida pelo facto de ser dirigente do PS e eurodeputado" à data dos acontecimentos, acrescentou Manuel Pizarro ao JN.

"Há pessoas que vivem a sua vida política toldadas pelo ódio e é a pior forma de se viver", rematou o líder distrital, dizendo que não "lhe perturba" se a decisão foi "A ou B", e insistindo na separação de poderes entre os órgãos de poder político na Distrital e a respetiva Comissão de Jurisdição.