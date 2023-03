Pizarro diz que reorganização das urgências estará pronta dentro de dias

O ministro da Saúde afirmou, este domingo, que a reorganização das urgências pediátricas da região de Lisboa e Vale do Tejo deverá ficar pronta dentro de "dias", mas sem se comprometer com qualquer data, defendendo que é "mais prudente" aguardar para "termos um sistema seguro".

Manuel Pizarro deixou esta promessa à margem do congresso nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Gondomar, questionado pelos jornalistas sobre os atrasos neste processo, quando o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, tinha indicado como prazo limite o final da semana passada para serem conhecidos os serviços que vão fechar e os que continuarão a funcionar.

"Um sistema que aguarda há muitos anos, talvez há mais de uma década, para ser atualizado do ponto de vista do seu funcionamento, talvez seja mais prudente - se isso for necessário, o que me parece que é - aguardarmos mais uns dias para termos um sistema seguro. É uma questão de dias", defendeu Manuel Pizarro, instado a indicar quando estará pronta a reorganização das urgências pediátricas.

A direção executiva do SNS reuniu-se, na terça-feira, com representantes de 12 hospitais da região Lisboa e Vale do Tejo para aprovar o plano de funcionamento em rede das urgências pediátricas.

Questionado depois sobre o caso específico da Urgência Pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, Manuel Pizarro garantiu que estão a ser desenvolvidos esforços para assegurar o funcionamento desta unidade durante os fins de semana, mas reconheceu que ainda não foi possível.