Pizarro irá ao Parlamento "após discussão técnica" sobre encerramentos

Guilherme Gonçalves Hoje às 00:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse compreender a decisão do PS de chumbar o requerimento do Bloco de Esquerda para que fosse ouvido no Parlamento sobre o encerramento de maternidades e urgências obstetrícias. Mas garantiu estar "sempre disponível" para comparecer frente aos deputados e que o fará depois de reunir com a comissão técnica.

"Essa discussão, antes de ser feita no plano político, deve ser tida no plano técnico", disse aos jornalistas esta quarta-feira.

"Acho que os deputados do PS fizeram bem em considerar que este debate é mais útil depois de existir uma opinião técnica", acrescentou, indicando que "essa discussão, antes de ser feita no plano político, deve ser tida no plano técnico".

PUB

O chumbo do requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir Pizarro no Parlamento representa a oitava vez que um membro do Executivo socialista é impedido de comparecer AR por voto contra da maioria socialista