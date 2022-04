Pizarro propõe criação de autoridade para a promoção da saúde

Hermana Cruz Hoje às 11:37 Facebook

O eurodeputado socialista Manuel Pizarro defendeu, esta quarta-feira, a criação de uma nova autoridade, destinada à promoção da saúde, cujo trabalho seria financiado pelas receitas da taxa sobre as bebidas açucaradas.

Para o socialista Manuel Pizarro, a pandemia veio demonstrar que a Direção-Geral de Saúde (DGS) não pode fazer tudo. "Fala-se muito no combate à obesidade. Eu proponho que se comece a aliviar a obesidade da DGS", defendeu o eurodeputado, ao participar na Convenção Nacional da Saúde (CNS), que visa encontrar as prioridades para o setor nos próximos quatro anos e que conta com a participação do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

Numa intervenção em que admitiu que "faltam coisas" no programa do Governo, Manuel Pizarro começou por alertar para a necessidade de se criar uma autoridade para a formação da saúde, apostando-se, assim, efetivamente na promoção da saúde e na prevenção da doença, uma de dez prioridades que considera essenciais para a legislatura 2022-2026.

"Falta um mecanismo de financiamento adequado", notou, de seguida, o eurodeputado, considerando que o trabalho dessa nova autoridade poderia ser financiado pelos 50 a 60 milhões de euros de receita anual da taxação sobre bebidas açucaradas.

Manuel Pizarro defendeu ainda a necessidade de se cumprir com a promessa de garantir um médico de família, "ou melhor uma equipa de saúde familiar", a todos os portugueses. O eurodeputado propôs também mais autonomia na gestão dos hospitais, carreiras mais atrativas, uma organização eficaz do sistema para garantir tempos de resposta "socialmente aceitáveis" e a criação de incentivos para a fixação de médicos, na zona de Lisboa.

"Nesta altura, a zona carenciada é mesmo Lisboa", afirmou, propondo apoios similares aos que são dados para a fixação de profissionais de saúde no interior.

A Presidente do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; Rosa Matos, concordou com os incentivos mas colocou o foco na reorganização das equipas de saúde familiar. "As equipas têm que ser ajustadas em função da carga da doença e não pelos números (de utentes), pelo tempo que os profissionais demoram", defendeu, propondo ainda uma reorganização das urgências hospitalares para se libertarem meios humanos.

"É urgente recuperar a atividade assistencial para os níveis pré-pandemia, sem qualquer preconceito de ordem ideológica e recorrendo a todos os meios disponíveis", defendeu, momentos antes, o presidente da Comissão Organizadora da CNS, Eurico Castro Alves, que decorre, esta quarta-feira, na Ordem dos Médicos em Lisboa.

Já para o presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos do Sul, Alexandre Valentim Lourenço, o facto de o país possuir atualmente um Governo de maioria absoluta "é um momento de oportunidade para se começar a trabalhar de forma sustentada na mudança de um sistema que urge". "Não podemos ter um sistema a duas velocidades, que funciona para dois tipos de pessoas", referiu.

"Estamos numa altura em que é possível fazer tudo", concordou o presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, João Almeida Lopes.