Plano da habitação "visa resolver problemas", mas não convence oposição

A ministra da Habitação garantiu, esta sexta-feira no Parlamento, que o programa Mais Habitação "visa resolver problemas" e garantir "uma habitação digna" que seja "compatível com os rendimentos das famílias". Marina Gonçalves assegurou, ainda, que o Governo está disponível para "continuar a melhorar as propostas" do plano em sede de especialidade e alertou que, neste debate, "é preciso fazer escolhas". E "fazer escolhas, por vezes, é difícil". As críticas fizeram-se ouvir da Esquerda à Direita.

Colocando o foco nas "pessoas", Marina Gonçalves sublinhou que "todos estão convocados" para "o dever de dar resposta" à crise na habitação, pedindo uma "estratégia o mais consensual possível" e acreditando que os diplomas do Governo "sairão reforçados" com o debate parlamentar.

"O debate continuará neste Parlamento e, certamente, que os diplomas sairão reforçados no objetivo de criarmos mais habitação e mais habitação compatível com os rendimentos das famílias. Uma habitação digna para todos, que é o nosso desígnio enquanto Governo e deve ser o desígnio deste Parlamento", referiu a governante, garantindo que não há "medidas fechadas".

Da Esquerda à Direita, as críticas fizeram-se ouvir. A deputada Márcia Passos, do PSD, lamentou as medidas propostas para o alojamento local, nomeadamente no que toca à suspensão das licenças. Criticou, ainda, a eventual retirada de benefícios fiscais aos municípios que não cumpram com a medida do arrendamento coercivo de casas devolutas.

Também o Chega criticou as medidas sobre o alojamento local. André Ventura acusou o Governo de "extorquir" o setor e de "ameaçar" os autarcas que não vão aplicar o arrendamento coercivo. Desafiou, por isso, o Executivo de António Costa a "ir para tribunal" contra os autarcas, que já afirmaram que não vão aplicar a medida, nomeadamente o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Já o Bloco de Esquerda, pela voz da deputada Mariana Mortágua, questionou a ministra da Habitação sobre quais serão as medidas tomadas pelo Governo para fazer baixar os preços da habitação. Para Mariana Mortágua, o plano de habitação apresentado "não vai resolver os problemas" existentes.

Por sua vez, o PCP acusou o Governo de considerar a habitação "uma mercadoria e não um direito". O deputado Duarte Alves lamentou que não se "enfrente os lucros da banca" e se mantenha o regime de residentes não habituais, que "promove a especulação".