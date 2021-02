Plano de vacinação precisa de liderança forte, diz bastonário

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

O bastonário da Ordem dos Médicos afirmou hoje que o plano de vacinação contra a ​​​​​​​covid-19 precisa de uma "liderança forte", considerando que a demissão do seu coordenador, "por si só", não garante que o país entre no "bom caminho".

"O plano de vacinação é um dossiê crítico para a recuperação do nosso país como um todo e para os serviços de saúde em particular, pelo que precisa de uma liderança forte, um plano e organização exemplares, associados a uma excelente operacionalização, uma comunicação transparente, regras objetivas, ouvindo os parceiros institucionais e quem está no terreno", afirmou Miguel Guimarães.

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério esclareceu que a demissão de Francisco Ramos decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva".

Numa declaração enviada às redações, Francisco Ramos acrescentou que as irregularidades diziam respeito ao processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde daquele hospital.

A demissão ocorre numa altura em que são públicas diversas situações de vacinação indevida de várias pessoas em várias regiões do país e no dia em que arrancou a vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, numa fase que abrange cerca de 900 mil portugueses.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o bastonário da Ordem dos Médicos adiantou que "as notícias das últimas semanas são graves e preocupantes", numa alusão aos casos de alegada vacinação indevida.

"Mas a saída do dr. Francisco Ramos, por si só, não assegura que sejamos colocados no bom caminho, até porque a falta de diálogo consequente tem sido um problema sério do Ministério da Saúde e da 'task-force'", acrescentou.

Entretanto, o Governo anunciou que o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo é o novo coordenador da `task force´ para o Plano de Vacinação contra a covid-19.

"O Governo nomeou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo para coordenador da ​​​​​​​`task force´ do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal", adiantaram os ministérios da Saúde e da Defesa Nacional em comunicado, avançando que o militar assume essas funções de imediato.