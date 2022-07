Plano Nacional de Leitura tem novas comissárias

JN Hoje às 15:53 Facebook

A partir de 1 de setembro, Regina Duarte e Andreia Brites vão assumir o cargo de comissária e subcomissária, respetivamente, do Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027). A informação foi avançada este sábado num despacho enviado para publicação em Diário da República, depois da ex-comissária Teresa Calçada e a ex-subcomissária Elsa Conde terem apresentado o pedido de demissão em abril deste ano.

Regina dos Santos Duarte, doutorada em Literacias e Ensino da Literatura pela Universidade do Minho e antiga coordenadora do ensino do Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, no âmbito do Instituto Camões, vai assumir o cargo de comissária do Plano Nacional de Leitura 2027. Fundou a Anglo-Portuguese School of London, em 2016, e a Teachers and Researchers of Portuguese in the UK, em 2017.

Andreia Brites, detentora de Mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade Nova de Lisboa, passa a ser a nova subcomissária. Integra a equipa do Plano Nacional de Leitura desde 2018, enquanto especialista na área da seleção e sugestão de livros juvenis.

O PNL 2027 foi aprovado em 2017, com vigência de uma década, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 48-D/2017, de 31 de março. Promoveu um reforço da articulação entre as áreas da cultura, da ciência, tecnologia e ensino superior, educação e autarquias locais, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos previstos no PNL 2027, tanto na consolidação das ações concretizadas nos primeiros dez anos do plano como nas novas vertentes a desenvolver até 2027.

Em abril, o Ministério da Educação confirmou os pedidos de demissão da comissária, Teresa Calçada, e da subcomissária, Elsa Conde, a meio do mandato. O Ministério justificou que a equipa considerou cumprida a primeira parte da etapa do plano. Teresa Calçada e Elsa Conde ocupavam o cargo desde 2017, altura em que arrancou o Plano Nacional de Leitura 2027.