Plano para prevenir violência na saúde inclui policiamento

Programa assenta em cinco eixos e estará implementado até ao final do ano. Serão publicados relatórios anuais.

Criar um programa de policiamento de proximidade orientado para o setor da saúde, reconfigurar a plataforma de notificação de situações de violência e implementar um serviço de aconselhamento psicológico para profissionais de saúde no SNS 24. Estas são três das medidas que constam no Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, aprovado e publicado, esta quarta-feira, em "Diário da República", e que deverá estar implementado até ao final do ano.

O plano, que tem como um dos objetivos "conhecer e investigar o fenómeno da violência no setor", assenta em cinco eixos de intervenção: observatório para a prevenção da violência no setor da saúde, cultura organizacional, comunicação, segurança e ética.