Planos para demências previstos há quatro anos só avançam em 2023

Implementação está apontada, agora, para o próximo ano com apoio de 88 milhões do PRR. Coordenador do Plano Nacional fala em "falta de impulso".

Aprovada no verão de 2018, a Estratégia da Saúde na Área das Demências definia a criação, no prazo de um ano, de cinco planos regionais naquela área. Concluídos naquele prazo, só seriam aprovados no final de 2021. A sua implementação está agora prevista, conforme consta no Orçamento do Estado, para o próximo ano, no âmbito da conclusão da Reforma da Saúde Mental, financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) em 88 milhões. "Falta de impulso". É esse o sentimento do seu coordenador, António Leuschner. Num país em que se estima que as demências afetem cerca de 200 mil pessoas, sendo a doença de Alzheimer prevalente.

O objetivo é ter planos micro para doenças que têm perfis territoriais e nosológicos diferentes. Quando as previsões apontam para que o número de pessoas com mais de 75 anos com demência duplique a cada cinco anos. Numa realidade que obriga as tutelas da Saúde e da Segurança Social a andarem de braço dado.