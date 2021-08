Plantações de canábis medicinal mais do que duplicam

Hermana Cruz e Inês Schreck Hoje às 07:23 Facebook

O Infarmed está a analisar mais dois pedidos para venda de canábis. Vários doentes já são tratados com a flor seca da Tilray, disponível em farmácias desde abril.

Três anos depois da aprovação do consumo de canábis para fins medicinais, mais do que duplicou o número de plantações com esse fim no país, apesar de existir apenas um produto no mercado: a flor seca da Tilray, que já está a ser usada como terapêutica por vários doentes. O Infarmed encontra-se a analisar mais dois pedidos de comercialização.